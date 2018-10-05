監院聲請不當黨產條例釋憲 大法官決議不受理

2018-10-05 16:38

〔記者吳政峰／台北報導〕監察院去年認為不當黨產處理條例有違憲之虞，向司法院大法官聲請釋憲，大法官審查後認為，憲法並未賦予監院有法律違憲審查權或專屬聲請權，全案不符釋憲要件，決議不受理。

監察院去年接受民眾陳情，調查不當黨產處理條例合法性，認為不當黨產處理條例有違憲之虞，且「不當黨產處理委員會」也有違「中央行政機關組織基準法」，因此將全案函送司法院，盼聲請大法官釋憲。

大法官經過1年多的審查，5日做出不受理的決議，直指宣告法律違憲的權力為司法院專屬，監察院並沒有此權力，且就算法律違憲，監察院也不具專屬聲請權。

此外，監察院主張在調查黨產條例時，發現法律有違憲之虞，依法具有「「行使調查權所生法令違憲審查權」，大法官認為，這個主張已逾越監察院的憲法職權範圍，甚至侵害立法權。

大法官強調，本件釋憲案是以「人民陳情─立案調查─聲請釋憲」模式聲請，若逕予受理，則將會使監察院因此取得其自稱之「行使調查權所生法令違憲審查權」，從而得以對立法院之立法，全面行使一般性之抽象審查權，反會造成監察權與立法權間之權力不平衡，甚至破壞五權分立憲政體制。

大法官7月特別為此召開說明會，請專家學者闡述監察院有無為此聲請釋憲的權利，會中正反意見激辯，火花四射。