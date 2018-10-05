有條件停建深澳電廠 蘇貞昌：專業負責的態度

有條件停建深澳電廠，蘇貞昌認為是專業且負責任的態度。（圖由蘇貞昌辦公室提供）

2018-10-05 16:46

〔記者何玉華／新北報導〕行政院長賴清德今（5日）表示，如果中油觀塘天然氣第三接收站順利興建，可重新評估深澳電廠停止興建的可行性，民進黨新北市長參選人蘇貞昌認為，這是政府全面用專業的態度，負責任的考量穩定供電跟空污減排的作法，不像對手一昧反對，只是不負責任地把深澳電廠當成選舉語言。

蘇貞昌表示，如果中油觀塘天然氣第三接收站順利興建，可重新評估深澳電廠停止興建的可行性，這不是選舉的問題，這是整個能源政策的問題。他對深澳電廠始終如一主張，新北市民400萬人，要生活要發展經濟一定要有電，但電廠如果不安全有污染，他一定反對。

蘇貞昌意有所指地說，有人不是用專業的角度，還用造假的影片，移花接木恐嚇人民，進一步更是只有談一個電廠，為反對而反對，連政策是什麼都講不清楚。行政院現在提出來的方法，正符合穩定供電跟空污減排的專業態度，這是對的。

對於新北市政府質疑賴清德的說法是一種交換條件的方式，蘇貞昌說「真是聽不懂」，選舉以來，老是講一個電廠建不建，要建也反對，不建也反對，真不知道講什麼，好像就只是為反對而反對。至於對選情是否有影響，蘇貞昌沒有回應。