藍3公投「死人連署」數據接近 段宜康酸：約好公墓抄墓碑？

據中選會最新統計，國民黨「反空污、反核食、反深澳電廠」3公投「死人連署」人數，皆破1萬1千多人。（資料照）

2018-10-05 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕中選會近來接連公布國民黨「反核食」、「反深澳」「反空污」等公投提案連署結果，沒想到這3項公投「死人連署」人數，皆為1萬1千多人，總連署人數、不符合規定人數也幾乎相同。對此，民進黨立委段宜康酸說，「大家約好去同一個公墓抄墓碑嗎？」

近來中選會查對國民黨副主席郝龍斌提案的「反核食」、立委林德福所提的「反深澳」、台中市長參選人盧秀燕提案的「反空污」等公投提案連署數據，結果顯示，這3個由國民黨所提的公投案，其總連署人數都在49萬左右，其中不符合規定人數：「反深澳」公投共17萬9653人；「反核食」公投共17萬8479人；「反空污」公投則是18萬2848人。

在「死人連署」方面，「反核食」公投共1萬1534人；「反深澳」公投共1萬1461人；「反空污」公投則為1萬1849人。

對此，段宜康在臉書PO文大酸，「長得太像了吧！長這麼像肯定是三胞胎。尤其連署前死亡的人數：11849／11534／11461，『大家約好去同一個公墓抄墓碑嗎？』」