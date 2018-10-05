楊文科承諾加碼新生兒營養補助金 第3胎達5萬

2018-10-05 16:20

［記者黃美珠／竹縣報導］國民黨新竹縣長參選人楊文科今天成立工商婦女協會後援會，他宣布如果當選縣長，將提高新生兒營養補助，從不管生幾胎都是1胎1萬元的現況，加碼改為生第1胎1萬、第2胎2萬、第3胎5萬，生雙胞胎者補助3萬、生3胞胎者補助10萬。

另外他要設置夜歸婦女平安回家APP的警民連線系統，並且擴大設置區域家庭福利中心、新設高中、國中、小學與另外50園（班）的公立及非營利幼兒園，營造對婦女朋友更友善的環境，減輕生活壓力。

新竹縣府表示，新竹縣的新生兒營養補助最早在1998年開辦時名為「婦女生育津貼」，直到2011年才改稱「新生兒營養補助」。但從開辦到2014年為止，補助金額都是每胎給1萬元。

2015到2016年，補助金額一度加碼為第1胎補助1萬5000元、第2胎2萬元、第3胎以上則是2萬5000元。如果生雙胞胎的就有5萬、生3胞胎以上的則可獲10萬；後因為財政問題，去年才又調整回每胎只給1萬迄今。

國民黨新竹縣長參選人楊文科陣營相信女力可以撐起半天邊，所以今天成立新竹縣工商婦女協會後援會，且親自授予戰旗，謝謝她們工作、家庭兩頭忙之餘，還保有積極參與公共事務的熱情，且為他的選舉打拚，所以他用前述婦幼政策作為對婦女鄉親的回饋。