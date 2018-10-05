改造彰化首波政見 王惠美要蓋捷運、輕軌

王惠美（左2）提出交通建設新政見，黨內參選人提出意見討論。（記者陳冠備攝）

2018-10-05 15:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕國民黨提名彰化縣長參選人王惠美，投入選戰以來一直勤跑基層，對未來縣政藍圖卻閉口不談，對此王惠美終於在今日上午舉辦首場政見發表會，認為改造彰化的第一步就是建設交通，建立輕軌捷運路網等。現場也邀請師範大學教授陳敦基博士與南彰化地區近百位縣議員、鄉、鎮、市長等基層參選人一起喊出「鐵路高架入前瞻，一軸一環雙樞紐」口號，以行動力挺新政見。

王惠美表示，做為城市發展核心，必須要建設大眾運輸路網，彰化縣人口密度比台南、高雄都高，接近台中，但是公共運輸市佔率卻只有5%，捷運長度是0公里，導致彰化青年北漂就業，人口下滑，因此她主張，增加彰化就業機會和人口成長，要從建設捷運及輕軌做起。

王惠美也指出，彰化大眾運輸系統鐵路、高鐵都集中東側，而重要產業園區卻落在西側，缺乏橫向大眾運輸聯繫服務，對此她主張，彰北捷運趕快做，銜接台中捷運連接高鐵台中站，形成「彰北一軸通」，彰南地區也應同步規劃興建捷運路網，連結東側鐵路運輸系統，建立「彰南一環達」路網。

陳敦基博士說，自己也是彰化半子，每次搭高鐵到台中，就得在轉乘台鐵到花壇再請家人來載，相當不便利，因此希望以所學為彰化貢獻心力，讓彰化更好。