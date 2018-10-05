一次簽3份？國民黨3公投提案「死人連署」數據接近

國民黨提出「反核食」公投提案連署，卻被發現「死人連署」有1萬多人。（資料照）

2018-10-05 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕最近中選會公布國民黨「反核食」、「反空污」、「反深澳」等公投提案連署結果，不過數據顯示，這3項公投案的總連署數、死人連署、重覆連署、不合格比都相當接近，被網友大酸，「都把人從陰間叫回來了，當然要寫3份。」

最近中選會查對國民黨「反核食」、「反空污」、「反深澳」等公投提案連署數據，不過有眼尖網友卻發現，這3個由國民黨所提的公投案，其總連署人數都約在49萬，連署前死亡人數都約在1.1萬，重複簽署約在1.8到1.9萬，不合格比則都約在36.5%。貼出資料的網友表示，「難道是造假公投三胞胎？！」

許多鄉民看到後都留言大酸，「當然是作弊來的啊XDDD」、「也太像了吧。」、「這很明顯就是抄出來的阿...」也有人幽默留言，「都把人從陰間叫回來了，當然要寫3份。」、「請交叉比對3案死亡連署的人，並公布重複比例。」

但也有網友認為，國民黨可能是一次發3張，「KMT在台北里長辦活動時傳單子像小學生交作業，一次發3張，腦弱就連署3張很常見啊！」