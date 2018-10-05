網美出馬選里長 她想作公益、改變刻板印象

2018-10-05 15:35

〔記者徐聖倫／新北報導〕你有看過這麼正的里長嗎？7年級正妹陳可蒂今年參選新北市中和秀景里里長，本是英文補教老師兼網美團隊負責人的她，為了實現自己的理念踏上政途，她說「民眾對里長有外表刻板印象，我想改變這個印象！」

陳可蒂外型亮麗，163公分的她只有43公斤，身形纖瘦、皮膚白皙，還有一頭飄逸長髮。她從事補教業10年，這期間她把握外貌優勢，同時接化妝品、保養品的代言，久而久之代言出名氣，更成立自己的網美團隊「陳可蒂onebaby」，除了保養品、化妝品外，更代言起首飾、服飾等女性用品，粉絲團加個人臉書關注人數超過5萬，稱得上是成功創業的7年級生。

而陳可蒂心裡其實更想做的事，有鑑於現今社會雖日漸發達，但人情卻漸趨冷漠，獨居長者、受虐兒童，乃至於流浪動物，都是她想關心的，她說「我所關注的，是生命！」因此她也與志同道合的朋友成立「台灣萌愛公益協會」，就是以關注生命為出發點，從事公益活動，同樣經營的有聲有色。

雖說熱心公益，但陳可蒂覺得從政的話將更有號召力，家裡一點政治背景也沒有的她，毅然決然投入里長選戰，更不怕民眾會覺得她「外貌」與「里長形象」不符，她說「我想做的事是公益，與里長一職完全能夠結合，刻板印象就讓我來改變！」她也表示，參選里長是出發點，將會全力展現年輕人的活力，讓里民耳目一新。