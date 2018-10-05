徐耀昌設後援會獲近千婦女相挺 蔡令怡也助陣

2018-10-05 15:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕爭取連任的國民黨籍苗栗縣長徐耀昌，今天成立婦女後援會，近千名婦女姊妹到場力挺，國民黨主席吳敦義妻子也出席助陣，祝高票當選。徐耀昌表示，他相當重視婦女權益，上任後不但聘任女性擔任副縣長，還在社會處設立婦女及新住民事務科，如獲連任，將結合各項資源持續健全婦女照護的各項工作。

徐耀昌競選連任婦女後援會，今天在競選總部成立，近千名婦女姊妹齊聚。立委陳超明、徐志榮、縣議員鄭碧玉、黃月娥、公館鄉長曾美露、獅潭鄉長謝春梅及地方民代等參與，蔡令怡也從台北南下站台。

蔡令怡表示，徐耀昌從政25年，從中央到地方，行政資歷完整，擔任縣長後，不管在招商、觀光、交通、老人福利方面都有很大的成果，值得鄉親再次託付。

婦女團體則推崇，徐耀昌愛家、愛老婆，是最標準的新好男人，也是最重視婦女權益的縣長，一定要讓徐耀昌再度連任，為婦女團體爭取最大權益。

徐耀昌強調，他上任後重視婦女權益，不但聘任女性擔任副縣長，多處局處長也採用女性，更於2016年調整縣府組織編制，在社會處設立婦女及新住民事務科，設置專人承辦婦女相關服務，積極推動性平促進委員會，在當年的縣府推動性別平等業務榮獲行政院評審優等，同時獲得第2組縣市第1名。

徐耀昌說，他去年也成功爭取前瞻基礎建設計畫，將辦理婦女福利服務中心館舍修繕及充實設施設備，以活化空間。如獲連任，將結合各項資源持續建全婦女照護的各項工作。

苗栗縣婦女會理事長郭悅枝、苗栗縣婦工會會長李瑞珍、苗栗縣商業總會理事長戴美玉接受戰旗，蔡令怡、前縣長張秋華夫人葉春芽、前縣婦女會理事長陳怡玉致贈「包粽」、「好彩頭」及「好柿花生」等吉祥物，祝高票當選。