辯不辯論 黃偉哲：評估中、不畏戰

民進黨台南市長參選人黃偉哲（右）對於，無黨籍參選人許忠信公開呼籲，要他參與成大學生會舉辦的辯論會，黃偉哲今表示，還在評估中，但絕不會畏戰。（記者萬于甄攝）

2018-10-05 14:19

〔記者萬于甄／台南報導〕成大學生會邀集台南市各市長參選人舉辦辯論會，民進黨提名人黃偉哲遲遲未答應，連無黨籍市長參選人許忠信都跳出來點名，要黃偉哲面對，對此，黃偉哲表示，辯論是一個陳述政見的好方式，自己絕不會畏戰，且六都之中，台南早已辦過民間社團舉辦的準辯論會，所以，不是不辯論，只是時間、地點都需再研議、評估中。

黃偉哲指出，民進黨初選時自己就已參加過6、7場的辯論會，自己絕不會畏懼參加辯論會，另一方面，台南市選委會未來也會舉辦政見發表會，所以這種辯論、不辯論，其實都值得去思考，尤其參選人各自有許多方式可發表政見。

黃偉哲提到，台南市在六都及其他縣市中，是第一個參與過民間社團所辦的準辯論模式，因此，自己不是不參加辯論，只是時間、地點、方式等，都可以進一步研議，像是辯論要進行多久、進行的方式等，都需要各陣營代表協商。

黃偉哲強調，過去有些選舉有辯論、有些則否，自己會順其自然，不會因為他人的說法而欺侮，也不會因為別人的打壓而不辯，唯一不變的是整個局勢一直再辯。