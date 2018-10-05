陳其邁上網路直播 展現不為人知一面

2018-10-05 13:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁今天中午上三立奇摩《市長進行式》直播，展現他不為人知的一面，例如身高體重、老婆、最怕吃什麼，和高雄最常逛的地方。

繼國民黨韓國瑜後，陳其邁今天中午也上三立奇摩《市長進行式》直播， 藝人郭子乾上回模仿韓國瑜，相似度破表，這回扮起陳其邁，也是維妙維肖，陳其邁則變成助理「小邁邁」。

根據網路熱搜，大家最想知道陳其邁的3件事，分別是學歷、身高、老婆，陳其邁今天中午說出答案，學歷是雄中、中山醫學院畢業，1995年醫生從政參選立委。

陳其邁的身高則是173公分、體重62公斤，但他選舉以來瘦了6公斤。老婆吳虹則是一位專業婦產科醫師， 陳其邁以前曾被封為「怕老婆立委」。

主持人詢問說，陳其邁對「花媽接班人」的看法？化身陳其邁的郭子乾幽默說：「我當然是花媽接班人，我是接花媽下班的人」，因為花媽下班後，總要有接續上班的人，台下觀眾聽了哄堂大笑。

來到快問快答，主持人問陳其邁「最怕吃什麼？」，郭子乾說：「 最怕高雄人吃虧 」，陳其邁本尊則透露，其實最怕吃金針菇，因為早年曾幫一位胃潰瘍的病人開刀，看見胃裡有還沒消化的金針菇，從此最怕吃金針菇。

另一題「高雄最常逛的地方」？陳其邁本尊回答是造型亮麗的高市圖總館。

至於「影響最大的人是誰」？陳其邁表示，從英國回台後，高雄市民不離不棄的支持，是他最大的貴人。

一向給人拘謹印象的陳其邁，今天上節目展現活潑的另一面，還和郭子乾玩起連拍，對於爭取年輕選票有一定幫助。