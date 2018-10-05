若觀塘三接順利興建供電足 賴揆：可評估停建深澳電廠

2018-10-05 12:59

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對政府能源政策，行政院長賴清德今（5日）表示，2025年非核家園的目標沒有改變，為了提高天然氣發電配比，中油觀塘天然氣第三接收站確實有其必要性，若三接順利興建，天然氣發電佔比能提升到一定比例，滿足電力供應需求，行政院可允許經濟部，重新評估深澳電廠停止興建的可行性。

賴清德今天上午赴立法院備詢，民進黨立委羅致政針對深澳電廠、能源政策問題進行質詢。

羅致政詢問，2025非核家園是不是持續為目標政策？賴清德回應，核一、核二跟核三都是前總統馬英九宣布不再延役，前行政院院長江宜樺也曾批准核四封存不運轉，藍綠執政時期都曾共同推動非核家園。核一、核二跟核三除役不會改變。

在非核家園目標不變之下，是否燃煤比例降低、提升天然氣的能源計畫也持續進行？對此，經濟部長沈榮津回應，相關計畫都持續在做，也都有中長期的規劃，院長都在列管。有關觀塘天然氣第三接收站的部份，沈榮津說，是要解決大潭7號至9號機組穩定的天然氣供應。

賴清德在答詢時表示，若如果觀塘天然氣第三接收站環評通過順利興建，經濟部將重新盤點檢討新的能源計畫，如果可以滿足電力供應需求，行政院也同意請經濟部評估，深澳電廠停止興建的可行性。

賴清德說，政府的責任是穩定供電、穩定減排空汙，深澳是舊電廠更新，但可惜被汙名化。