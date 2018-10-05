「台灣競爭力論壇」民調 若棄保選邊 韓國瑜支持度勝陳其邁

2018-10-05 12:29

〔記者施曉光／台北報導〕「台灣競爭力論壇」今天上午公布最新的高雄市長選舉民調結果，其中民進黨候選人陳其邁支持度33.5%，國民黨侯選人韓國瑜30.8%，無黨籍候選人蘇盈貴、統促黨候選人璩美鳳分別為1.2%、1.1%，33.3%無反應，但當被問到如果棄保選邊，韓國瑜的支持度躍升到43.3%，微幅領先陳其邁的42.9%，文化大學教授龐建國分析指出，韓國瑜旋風已起，而決勝關鍵就在能否將北漂的高雄人吹回家鄉投票。

龐建國表示，這份民調結果顯示韓國瑜在高雄的支持率已經追了上來，與陳其邁在伯仲之間，民進黨中央執政表現太爛，蔡英文施政滿意度偏低，高雄經濟凋敝，民進黨盤據時間己久，都使得高雄市民特別是二十歲到二十九歲的年輕人想要變天。

他認為，在韓國瑜與陳其邁目前支持率膠著的情況下，決定性的關鍵就是北漂的高雄人是否返鄉投票，如果韓國瑜能喚起高雄北漂族返鄉投票的風潮，高雄變天是大概率的事情。

這份民調統計顯示，目前高雄市選民投票意向，其中33.5%要投陳其邁，30.8%投韓國瑜，1.2%投蘇盈貴，1.1%投璩美鳳，33.3%無反應﹔如果要選民棄保選邊，結果是 43.3%選韓國瑜，42.9%選陳其邁，2.1%選璩美鳳，1.8%選蘇盈貴，9.9%無反應。

此外，這份問卷還調查高雄市民對蔡英文總統與行政院長賴清德的施政滿意度。在蔡英文的部分，非常滿意的比例為 6.4 %，還算滿意22.9%，不太滿意28.3 %，非常不滿意31.3%，無反應11.1%，合計滿意比例為29.3%，不滿意 為59.6%﹔在賴清德的部份，非常滿意8.4%，還算滿意 29.8%，不太滿意27.8%，非常不滿意18.5%，無反應15.4%，合計滿意比例38.3%，不滿意為46.3%。

這份民調是由「台灣競爭力論壇」於九月三十日至十月三日委託「全國公信力民意調查公司」執行，調查對象為戶籍設在高雄市，年滿二十歲以上的合格選民，以電話訪問隨機抽樣方式進行調查，有效樣本共計一千零七十五份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±2.99％。