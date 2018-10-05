護藻礁、反深澳 環團發起11月3日上凱道

台灣健康空氣行動聯盟５日舉辦「搶救藻礁記者會」，並宣布將上凱道遊行。（記者方賓照攝）

2018-10-05 12:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣健康空氣行動聯盟、綠色消費者基金會等環保團體今天在立法院召開記者會指出，深澳案和藻礁案都已讓公民團體忍無可忍，環團宣布將在選前20天、11月3日重返凱道舉辦「救藻礁反深澳」遊行，邀民眾站出來發聲，讓政府聽到人民心聲，撤回該二案。

台灣中油公司選定觀塘工業港興建第三天然氣接收站，但開發案因涉及大潭藻礁生態保育，遭到環團反對，爭議不斷，甚至傳出環保署副署長詹順貴請辭，環保署日前召開環評大會，因環評委員出席人數不足、延至8日再開。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，最該為此下台的是為執行賴清德意志而罔顧環保署長天職的李應元，而非詹順貴。他也呼籲桃園市長鄭文燦懸崖勒馬，應秉持當選前「永不妥協」的承諾，而非只以「選前選後保護藻礁態度始終如一」的聲明，卻沒有進一步的行動捍衛藻礁，否則就是「沉默的幫凶」。

中央研究院院士廖運範也透過書面表示，對於鄭文燦選前親自出席護藻礁行動、選後態度丕變，「非常失望」。他對李應元說，藻礁破壞後將無法彌補，請尊重專業意見，研究替代方案，並請官派委員知所進退，以維護自身專業與尊嚴。