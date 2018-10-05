3公投案連署疑抄同份名單 民進黨轟「1人死亡剝削3次」

民進黨立院黨團舉行記者會指，3案死亡人數、連署總數、偽造比例幾乎一模一樣，質疑3案抄同一份名單，「1人死亡，被國民黨剝削3次」。（記者鍾麗華攝）

2018-10-05 12:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕中選會日前通過國民黨立委盧秀燕領銜提出的「反空污」公投立案，今天中選會又宣布，國民黨立委林德福領銜提的「反深澳」、國民黨副主席郝龍斌領銜提的「反核食」公投連署，民進黨立院黨團舉行記者會指，3案死亡人數、連署總數、偽造比例幾乎一模一樣，質疑3案抄同一份名單，「1人死亡，被國民黨剝削3次」，國民黨是系統性作弊，作賤公投。

民進黨團幹事長李俊俋說，如果3個學生，考試成績差不多，錯的題目也都一樣，大概就可以知道，這3人是聯手作弊；同理懷疑國民黨系統性、結構性作弊，3個公投案抄同一份名單、錯的地方都一樣，國民黨應說清楚。公投是人民最基本的權利與價值，為何國民黨要這樣糟蹋公投、作賤公投？

民進黨立委鄭運鵬表示，盧秀燕案的死人連署有1萬1849人、郝龍斌案死亡連署1萬1534人、林德福案的死亡者有1萬1461人，往生者被拿來連署，一定是別人代簽，「一人死亡，被國民黨剝削三次」，國民黨應該內部調查，並向往生者家屬公開道歉。

民進黨立委賴瑞隆指出，不僅死亡人數，連偽造連署的數據都很接近，盧秀燕提出的公投案偽造7萬7194份、郝龍斌案7萬2810份、林德福案偽造7萬2184份，其中出自於高雄市的，三案都是接近3萬5千，接近一半，而韓國瑜是國民黨高雄市長參選人，也是國民黨高雄黨部主委，是由他來負責連署，韓國瑜難道不用出面道歉嗎？

民進黨立委周春米也說，三個公投案的「受監護宣告未撤銷」的連署數字也非常接近，盧秀燕案有429份，郝龍斌案有425份，林德福案有420份，合理懷疑背後是由相同集團操作。