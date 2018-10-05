藍營批時力2提案不負責任 民進黨為選舉隨之起舞

2018-10-05 12:42

〔記者施曉光／台北報導〕針對立法院時代力量黨團提出兩岸人民關係條例修正案，明定申辦中國大陸居住證及註銷戶籍，以及公投法修正案要將領土變更案列入公投適用事項，國民黨團上午召開記者會表達強烈反對立場，痛批時代力量為了自己的崛起與政治利益，提出如此不負責任的提案，民進黨團卻隨時代力量起舞，只因選情不好，又回到統獨意識型態的立場。

國民黨立委李彥秀表示，民進黨由於選情不好，在許多縣市提不出未來的藍圖，今天居然附和時代力量這兩個提案，又回到統獨意識型態的立場處理，特別在公投法修正案，過去朝野協商時，時代力量提出要把領土變更納入公投事項，當時民進黨全然反對，主張領土變更應回歸憲法層次處理，如今選舉到了，又因為選情不好，重回統獨意識型態，根本是遇到選舉就轉彎，也凸顯民進黨治國無能，只能隨時代力量起舞。

國民黨團書記長曾銘宗則表示，這兩案必須退回程序委員會，他強調，時代力量的提案完全不負責任，即便未來經相關委員會討論後無法通過，也會引發國內統獨爭議與政治動盪。

他強調，對於取得中國大陸居住證的人就要除籍，喪失國民權益，事涉廣泛，將對超過百萬的台商與台生權益造成衝擊，而且等於是逼台商、台生做出選擇，引發更多台商及台灣年輕人出走，對台灣會有重大負面影響。