國民黨翻版！黨產會：菲律賓馬可仕政權靠一黨專政累積財富

2018-10-05 12:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日舉辦「東亞民主發展與黨產問題」國際學術研討會，台灣師大華語文系副教授楊聰榮指出，菲律賓馬可仕政權類似國民黨，過去長年一黨專政累積大量不當財產；黨產會主委林峯正則表示，台灣過去不太有東亞國家黨產議題相關論述，希望透過國際研討會來開展轉型正義。

林峯正致詞指出，黨產會除了日常調查工作持續在做，也希望藉由國際學術研討會，觀看鄰近東亞國家相關黨產及轉型正義的議題，黨產會有在做許多研究工作，以後也將會將資料公開透明。

林峯正提及，黨產會目前出版一本黨產別冊書籍，許多歷史檔案是透過調查權取得，內容相當珍貴，下一步盼更多學界朋友參與黨產研究，台灣歷經跌跌撞撞地民主化過程，不過過程算滿溫和，台灣轉型正義的工程須持續往前進。

台師大華語文系副教授楊聰榮今日則發表「東南亞區域總體的政黨發展與財富壟斷」論文，他提及，過去常聽到一個說法，指台灣不當黨產現象是世界獨一無二，剛好2018年馬來西亞結束長達60年一黨專政，馬國亦有不當財富壟斷現象，與台灣的黨產問題是有些共同性。

楊聰榮表示，幾乎所有東南亞國家都出現過一黨專政，進而壟斷財富，很容易形成獨裁統治，往往造成黨政不分，將政黨當成是掌握國家資源的工具，並用國家機器來消滅反對勢力，台灣過去也是如此。

楊聰榮舉例，東南亞在處理不當財富通常需要很長時間，例如菲律賓的國民黨-馬可仕政權，該家族取得的不當財產至今一直無法處理完，過了30年還是有大量財富掌握在馬可仕家族手中。

他指出，在印尼專業集團黨（Golkar）蘇哈托政權方面，從1966年至1998年執行一黨專政，長達32年獨裁統治，將許多特許項目變成聚集財富的工具，尤其是買賣或進出口，蘇哈托家族因此擁有數百億美元財富。

楊聰榮說，剛下台的馬來西亞前首相納吉，過去一黨專政現在才剛開始要處理，目前寮國、柬埔寨、越南也是長期一黨專政；他認為，在台灣及東南亞地區，現在有不少例子透過人民覺醒及真正民主化運動，打破長期一黨專政的魔咒。

遠景基金會執行長賴怡忠建議，到底威權體制怎有辦法一直延續？從這角度來思考，不管東南亞或拉丁美洲國家，與歐美國家有如此大差別，反映出政黨政治權力的壟斷力量掌握了財富力量，再藉財富力量維持非民主體系，這兩者經濟結構關係，是研究一黨專政相當重要的課題。