不告吳祥輝？ 柯文哲：該告都會告 總會輪到他

2018-10-05 11:30

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲今天上午出席非營利幼兒園揭牌儀式，期間受訪，被問及只就伊森‧葛特曼稱「liar（騙子）」提告誹謗，並沒有就影射涉入買賣內容及蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝提告一事，柯文哲說，「他們也不用難過，該告的一個一個都會告，問題是律師整理需要時間」、「總會輪到他」。

就器官移植風波，行政院長賴清德今天仍選擇相信柯文哲。對此，柯文哲僅稱，他是醫界的，又是成大出來的，他能說不相信嗎？媒體追問，「賴的說法是否會讓大家相信這件事跟民進黨無關？」但柯並未回應，只是咧大嘴向發問記者乾笑。

柯文哲也說，「其實在醫界都很清楚，這是怎麼一回事，這也是台灣整個政治...不過我們也不能期待國家一次就完全進步，大概一次又一次的選舉中，應該會越來越好。」

柯文哲強調，這種醫療的東西有就有、沒有就沒有，其實他覺得是這樣，有時做政治操作的人，對醫療不了解，所以會自以為高興在那裡打，可是對專業人士、出身醫界的人，會覺得「哇，這太離譜了」，只能說他們選錯題目。

另就民進黨陣營，普遍立場仍與4年前一致，相信柯文哲的態度。柯文哲認為，因為事實的真相大家都曉得，但這也是一個問題，醫界看來這實在太離譜的東西，在媒體操作下，對醫療不了解的人還是有作用。但柯仍酸，（民進黨）還是有些人靈魂交換。

至於對葛特曼只告「騙子」，不就指控內容提告的部分。柯文哲強調，該告的一個一個都會告。而吳祥輝要控違反醫師法方面？柯也說，這個就是這樣，他也不要急，總會輪到他的。

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