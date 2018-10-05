亮相後從未上陣 柯競辦小鮮肉發言人悄轉任志工

楊笙（圖右）為台大不分科住院醫師，考量進駐競選團隊有違反行政中立之嫌，辭去柯辦海選發言人一職，轉任志工協助打選戰。（資料照）

2018-10-05 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕年底選戰激烈，台北市長柯文哲8月以海選方式挑出兩位8年級海選發言人，分別為畢業自政治大學的蔡峻維、以及柯P學弟、台大醫學系的楊笙。然而，26歲的楊笙因現職台大不分科住院醫師（Post Graduate Year，PGY），考量進駐競選團隊有違反行政中立之嫌，楊笙遂決定辭去發言人、轉任柯競辦志工。

《鏡週刊》報導，過去銓敘部認定「不分科住院醫師」不算正式公務員，今年開始行政院宣布，不分科住院醫師屬國內醫師養成教育其中一環節，因此相關年資將比照專科住院醫師的「聘用制」採計。報導表示，考量角色位置模糊，楊笙決定請辭柯文哲競辦海選發言人，以志工身分協助打選戰。

報導指出，楊笙自亮相以來，就因身份問題未公開替柯辦發言，據了解，楊笙還一度考慮辭去醫師身份，全心協助柯打選戰，柯則不認同，認為他不應該放棄醫師路。最後柯辦低調請楊笙轉以志工身分助柯輔選。

柯辦發言人林昆鋒對此回應，先前大規模海選招募，卻選到一個不能用的員工，內部會進行制度檢討。林昆鋒解釋，楊笙因在醫院工作、實習，並未在柯辦擔任正職，目前僅利用假日或晚上來幫忙，志工身分未支薪。