議會不守議事規則 竹市前議長質詢開罵

新竹市議員鄭成光曾擔任3屆議長，他今天質詢時質疑議場的主席突然換人，卻未告知議員，是不尊重議員，要求議會應注意。（記者洪美秀攝）

2018-10-05 11:37

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員、也是市議會前議長鄭成光今天在市議會質詢時，質疑主席竟不是正、副議長，而是由市議員余邦彥擔任，認為非常不尊重議員，當場要求議會議事組宣讀議事規則，也開罵議會太不尊重議員，很不可取。

鄭成光今天10點半在市議會進行質詢，不過，現場僅有他一名市議員，他發現坐在議場主席位置的是市議員余邦彥，當場提出質疑，他說，市議會的主席是議長，若議長有事則可由副議長代理，但若兩人都有事，應由在場議員互推一人擔任主席，且必須經過在場議員同意，但他發現議會不尊重議事規則，對市議員很不尊重。

位在主席位置的市議員余邦彥也很尷尬，後經市議會議事組宣讀議事規則，確認前議長鄭成光的說法，鄭成光說，他擔任過3屆議長，對議事規則很清楚，認為市議會應尊重議員，不應草草行事，這樣很不尊重議員，也會讓市議會受到質疑。

由於現任市議會議長謝文進已投入市長的選舉，外界也解讀現任副議長許修睿是議長的接班人，而市議員余邦彥則搭配要參與副議長的選舉，是否為讓余邦彥提前熟悉議事規則而由余邦彥擔任主席先實習議場狀況，不得而知，但此舉也遭前市議長鄭成光打臉及質疑。

鄭成光最後為余邦彥下台階，推舉余邦彥擔任主席，才化解此尷尬情況。

鄭成光隨後也針對消防人員的預算和編列預算情形，要求消防局說清楚，不要讓義消及消防人員飽受委屈，更質疑不要為了選舉抹滅消防人員及義消的努力和成果。

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