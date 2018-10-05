環團政院前抗議 促官派委員迴避觀塘三接環評案

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘潘忠政（右二）等今天（5日）赴行政院前，召開「官派委員應立即迴避審查觀塘三接案」記者會，呼籲官派委員應迴避出席審查會。（記者張嘉明攝）

2018-10-05 11:23

〔記者李欣芳／台北報導〕中油第三天然氣接收站（大潭觀塘案）的興建，因當地有藻礁引發環評爭議不斷，搶救大潭藻礁行動聯盟今天上午赴行政院大門口，要求官派委員應立即迴避審查觀塘三接環評案，也盼民間學者專家委員展開風骨，拒絕出席10月8日的環評大會，讓此案再度流會，直到另提場址替代方案。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政、蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅、環境法律人協會理事長張譽尹、律師陳憲政等人今天赴行政院前表達訴求，由於當地居民已於10月2日具狀申請官派委員迴避，也火速遭環保署駁回，潘忠政等人今天因此依行政程序法的規定，向行政院提請覆決，要求官派委員應迴避審查觀塘三接環評案。

環保與生態等團體質疑行政院施壓，以政治干預環評專業審查制度，官派委員已無專業獨立審查的空間，因此強烈要求7席官派委員立即迴避審查觀塘三接環評案。

律師陳憲政表示，在9月12日環保署環評大會流會後，環保署立即安排9月26日的下次會議，而上任以來僅主持過2次環評大會的環保署長李應元，竟罕見地全程主持9月26日的會議，在9月12日環評大會流會後，李應元就受到行政院長賴清德的「訓示」，還訂了10月3日環評大會的時間（這次會議又流會），這就是政治干預環評、導致環評變調、走樣，官派委員已無獨立審查空間。

不過，面對批評，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）已表明，儘管以政府角度希望推動觀塘案，但行政院會尊重環委的環評決議，此外，也沒有任何高層施壓，要求一定要達成特定結論。