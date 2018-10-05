究竟慶祝哪國生日？ 藍營質疑國慶晚會又去中華民國

國民黨質疑今年國慶晚會又去中華民國，在入場券及邀請函上面同樣完全隻字未提國慶與國旗、國號，並指控這是國慶籌備委員會與宜蘭縣政府授意執行單位的結果。（記者施曉光攝）

2018-10-05 10:13

〔記者施曉光／台北報導〕繼日前批評蔡政府今年國慶大會邀請卡上的國旗圖案面積太小之後，國民黨今天盯上國慶籌備委員會與綠色執政的宜蘭縣政府，質疑今年在宜蘭縣舉辦的國慶晚會「無中華民國又無國旗」，究竟是慶哪國國慶？

國民黨發言人洪孟楷指出，上週接獲一位宜蘭鄉親爆料指稱，宜蘭人直到上個月都還不知道原來今年國慶晚會要在宜蘭舉辦，直到本週宜蘭縣相關行政機關發放入場券之後，才知道此事，而且入場券上面完全未提中華民國國慶字眼，只有「藝氣風發、臺灣共好」的字樣、時間、地點以及表演藝人名單，隻字未提國慶、國旗、國號，這位爆料鄉親很憤怒，這不是國家的大喜事，難道舉辦國慶很丟臉？

洪孟楷進一步指出，國民黨透過管道取得宜蘭縣政府提供的貴賓入場券及邀請函，上面同樣完全隻字未提國慶，更離譜的事，雖然放了一個「芝麻綠豆大小」的國旗與國慶字樣，「居然比內頁的官員簽名還小，難道這些官員比國家還大還重要？」

洪孟楷還指出，這次的國慶晚會宣傳影片更讓全民憤怒，整支影片花了5分之4的時間在介紹表演藝人，卻沒有半秒鐘說明這是中華民國的慶生，中華民國生日有那麼不堪嗎？

他並指出，這次活動的標案名稱為「中華民國各界慶祝107年國慶晚會節目委託標案」，預算為1586萬元，一個動用上千萬元人民納稅錢的晚會，而且名稱清楚寫著是慶祝國慶晚會，如果沒有主辦單位授意，執行單位敢如此做？因此，這已非執行單位的問題，而是國慶籌備委員會與宜蘭縣政府授意的結果。

洪孟楷表示，去年在台中市舉辦的國慶晚會，當時就已去中華民國，今年選舉前蔡政府又想幫宜蘭縣抬轎，動用國家資源，卻吝嗇不提中華民國，羞辱國家，證明蔡政府心中無人民與國家，只有意識型態，徹底不適任，也否認自己執政的正當性。