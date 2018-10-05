美副總統批中國、挺台灣 賴揆：不必擔心成為棋子

行政院長賴清德今天到立法院備詢。（記者蘇芳禾攝）

2018-10-05 09:46

〔記者蘇芳禾／台北報導〕美國副總統彭斯（Mike Pence）在演講中批中國、挺台灣，行政院長賴清德今天被媒體問到是否擔心台灣成為「提款機」？對此，賴表示，台灣是主權獨立國家，有自己的立場，會捍衛自身權益，不必去擔心支持我們的人，說這種「我們反而成為他們的棋子，這樣的論述應該是不存在的。」

彭斯在華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表演說，指控北京勸誘3個拉丁美洲國家和台灣斷交轉而承認中國，恐將危及台灣海峽的穩定，川普政府會繼續尊重美國的「一中政策」，「但美國『始終相信』，台灣擁抱的民主制度，為所有中國人民展現一條更好的道路。」此外，彭斯也批評北京施壓美國航空公司更改台灣的名稱。有媒體評論台灣恐成為提款機。

對此，賴清德今天上午赴立法院備詢前受訪表示，中國要並吞台灣是事實，美國是民主世界領袖，捍衛國際社會，民主是他們立國精神，而台灣是主權獨立國家，享有民主自由重視人權價值，「我們有我們存在的立場，會捍衛本國自身的權益，全國人民團結努力，為台灣奮鬥這是最重要的，並不必去擔心支持我們的人，說我們反而成為他們的棋子，這樣的論述應該是不存在的。」

此外，賴清德也被問到，美軍將在十一月進行台海跟南海的軍演，由於當時是台灣選舉的關係，會不會覺得時機敏感？對此，賴清德說，目前美國國防部還沒有證實這個消息，台灣也沒有評論這樣的事件。（10:16更新）

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