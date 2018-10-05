柯P陷器捐風暴 台大名醫發文反諷：深刻檢討懺悔

柯文哲近日深陷器官活摘風波，台大婦產科醫師施景中在臉書發文，反諷說自己輸出的技術引起社會未來的風險，「深深感到不安」。（圖擷取自施景中臉書）

2018-10-05 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲身陷活摘器官爭議，台大婦產科醫生施景中昨晚在臉書PO文寫下「資深婦產科醫師的告白」，表示要深刻檢討懺悔，反諷因自己輸出的技術，引起社會未來的風險，而深深感到不安，引起網友熱議。

施景中在臉書撰文指出，過去有人說他誠實正直，現在卻大罵他很邪惡、是騙子，「我深刻檢討懺悔」。施景中說，多次在國際會議上，教導許多國家醫師有關胎兒醫學、超因波的進階應用，以及產科大出血的診斷、處置等等救人技術。

施景中表示，「我的初衷，是希望能早期診斷胎兒的疾病，使出生後的胎兒得到最好的照顧」，然而，如今某些國家的醫師，應用他在「優生用途」所傳授過的技術，將有疾病的胎兒引產，而他教授過的醫生，未來也無可避免會接生、救助到作奸犯科的壞人。

施景中提到「因為我輸出的技術，引起社會未來的危險，我深深感到不安」，「當有人罵我是騙子，罵我邪惡。我無法反駁。我懺悔」。雖然該篇貼文隻字未提活摘器官，不少網友仍表示「好高級的反諷」、「怎麼有這種酸？酸到讓人流眼淚」、「教人就是該死...這很可以」、「施P的酸帶著的是無奈啊」。