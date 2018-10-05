跳針「我放了嗎...」 掛看板與民爆口角 女參選人臉書被灌爆

台南無黨籍議員參選人翁語含，疑到私有土地上掛看板，與住戶發生口角，她反拍回嗆。（翻攝「爆料公社」）

2018-10-05 09:40

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市無黨籍議員參選人翁語含昨晚在歸仁區掛置看板時，因遭私有空地上的女住戶攔阻，雙方爆發口角；住戶錄下爭執影片，翁也反拍回嗆「我放了嗎」，一度僵持，還揚言報警處理。

影片PO至臉書社團《爆料公社》，引起各界關注，內容為助理到場掛置看板時，住戶指稱是私人土地而攔阻，翁語含隨後抵達，直說「有什麼問題，我是候選人」，後來雙方吵了起來，女參選人回嗆「我放了嗎、我放了嗎」，爭執不下。

轄區歸仁警分局媽廟派出所則表示，昨晚並未接到報案，但後來聽聞吵架的訊息，立刻趕至現場，卻不見雙方蹤影；若有需要，會再進一步了解。

事後，翁語含的臉書深夜被網友灌爆，有的質疑她耍大牌，「是選上了嗎？」也有人認為選舉口號說要鄉親站在一起，卻如此態度，甚至「留言比得票率還高」，引發議論。

翁語含今天上午8點20分左右，在臉書道歉，「深深一鞠躬向大家說聲抱歉，非常抱歉、非常抱歉」，不過下面留言還是噓聲不斷。

翁語含上網PO出自拍影音澄清，強調沒有要綁看板在私人土地或電線桿上，卻遭對方指責，她當下感到被冤枉。

翁語含表示，她當場也鞠躬、道歉了，卻被認為不夠誠懇，整起事件真的感到莫名其妙，但畢竟是參選人，要為自己的態度向全國網友鞠躬，「對不起、對不起、對不起」。