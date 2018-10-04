駐日國慶酒會 謝長廷嗆中國「囂俳無落魄的久」

日本單車騎士白井寬之的父親白井良一前天拜會駐日代表處，受到駐日代表謝長廷之邀參加國慶酒會，今天特地從靜岡來到東京，拿著相機站在舞台前猛按快門。（記者林翠儀攝）

2018-10-04 23:53

〔駐日特派員林翠儀／東京4日報導〕駐日代表謝長廷4日晚間在東京舉辦的國慶酒會上嗆中國「囂俳無落魄的久」。面對中國壓縮台灣的國際空間，並以假新聞分化台灣社會，謝長廷表示，這種蠻橫的行為只會引起台灣人民反感，並招來世界的警覺與不安，無法長久維持。

謝長廷表示，107年前中華民國做為亞洲第一個民主共和國誕生，台灣人民歷經奮鬥，實現民主化，讓107年的建國之理想得以實現，「無國界記者組織」所公布2018年新聞自由度指數，在全球189個國家中，台灣被評為亞洲第一位，這是台灣的驕傲，而民主、自由、開放，是台灣對外推動經貿、文化與觀光等交流之根源，也是台日友好關係之基礎。

謝長廷於致詞最後表示，台灣的自由與民主正遭受到威脅，中國妨礙台灣參與包括聯合國在內的國際組織，施壓外國航空公司變更台灣名稱，原本預定明年於台中舉行的東亞青年運動會也因中國施壓而遭片面宣布停辦，近來更以假新聞分化台灣社會，中國所施加之壓力，不僅是對台灣的威脅，也是世界民主的危機。蔡英文總統也不斷強調台灣不會因威脅而放棄自由與民主，絕不會屈服於壓力之下。

謝長廷說，台灣有句諺語「囂俳無落魄的久」，這句話就是日文說的「驕れる者久しからず」（驕者必敗），中國雖以蠻橫的力量試圖讓台灣人民屈服，但台灣的民主與自由並不會因霸權主義而消失，中國的做法不僅招致台灣人民的反感和憤怒，也引發世界各國的戒心，絕對無法長久。

駐日代表處在東京帝國飯店舉辦國慶酒會，舞台上方掛了台灣拼布藝術家劉棟所製作之蔡總統肖像「我們的總統」，舞台旁展示的日本首相安倍晉三親筆寫的「台灣加油」。（記者林翠儀攝）

駐日代表謝長廷在東京舉行的國慶酒會上嗆中國「囂俳無落魄的久」。（記者林翠儀攝）