柯P只告「Liar」沒告其他部分 律師點出「有玄機」！

台北市長柯文哲對葛特曼指他是「Liar」一事提告。（記者劉信德攝）

2018-10-05 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近來捲入活摘器官疑雲，被《屠殺》作者葛特曼間接指是「Liar」（騙子），柯P則委託律師至北檢控告葛特曼妨害名譽。對此，律師童文薰、黃帝穎指出，柯文哲只針對「Liar」（騙子）提告，但器官移植、教葉克膜去活摘器官與中間人等葛特曼的質疑或指控，柯文哲卻都沒有提告。

針對柯文哲提告葛特曼指他是「Liar」一案，律師黃帝穎4日晚間在三立《鄭．知道了》節目中指出，柯文哲提告葛特曼，要告成的機率不大，在刑事案件上不太容易，但柯P堅持提告的目的，是「政治宣示大於法律上意義」，認為在選前2個月柯文哲只能這樣做。

人權律師童文薰則認為，「柯文哲其實沒有提告！」她說，柯P只針對告訴乃論、隨時可以撤掉的「Liar」這部分來提告，但卻沒有對葛特曼在記者會上的指控，例如教葉克膜去活摘器官、仲介活體器官的中間人等議題去提告。

黃帝穎也說，柯文哲只針對「Liar」的部分提告妨害名譽，但葛特曼對柯P的質疑和指控，並非只有「Liar」而已，另從柯P委託律師的聲明中，也看不出來他針對「具體的指控、質疑」有做出有效的澄清。

黃帝穎指出，柯文哲告的「妨害名譽」在選後能撤告，但選罷法中的「意圖使人不當選」是非告訴乃論、並不能撤告，因此，他認為柯P有留後路，「若今天對Liar的部分提告葛特曼，選後沒撤告而最後是不起訴處分，如此一來就會被網友酸，柯文哲是法院認證的Liar」。