蘇上豪質疑柯P遭圍剿 她聲援：噤聲會助長邪惡勢力跋扈

《屠殺》作者伊森．葛特曼（中）質疑，台北市長柯文哲過去在台大醫院時擔任器官仲介中間人。（資料照）

2018-10-04 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近來捲入活摘器官疑雲，博仁綜合醫院心臟外科主任蘇上豪3日在臉書貼文稱「比較相信伊森．葛特曼」，未料遭大批網友圍剿，臉書甚至一度被「柯粉」洗版；蘇上豪表示，有事，對他就好，並感嘆「台灣何時變得如此不理性」。對此，資深媒體人陳增芝在臉書聲援，直言「若我們屈服噤聲，只會更助長邪惡勢力的囂張跟跋扈」。

陳增芝在臉書上呼籲，請大家給蘇上豪更強勁的聲援，不要讓正義之聲孤單，因為邪惡勢力正在恐嚇並攻擊在台灣仗義執言的人。她說，蘇醫師只因為投書媒體表達「選擇相信葛特曼」的看法，沒想到他及其任職的醫院同仁，竟然遭到柯粉網軍與中國五毛黨的群起攻擊。

陳增芝認為，如果我們屈服了、噤聲了，這樣只會更助長邪惡勢力的囂張跟跋扈。對此，網友也在文章下方留言表示，「蘇醫生很有道德勇氣，那些柯粉的作為實在太過份了」、「柯粉根本紅衛兵 超級誇張」、「惡意的謾罵不會打倒證氣的勇士！」、「台灣網路言論霸凌就是從柯文哲的粉絲開始，而柯文哲不但沒有導正反而洋洋得意，太可惡了！」、「證明這票人嗜血也邪惡！也讓人看清楚這個集團的本質，如此而已！」。

另外，交通大學教授劉俊秀也在臉書指出，「請大家支持蘇上豪。柯枌（粉）還好手上沒有槍，不然跟德國NAZI（納粹）有何不同」。