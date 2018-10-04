柯市府提北投發展計畫 議員質疑選前搶選票

上百居民到場聆聽市府北投發展計畫。（記者楊心慧攝）

2018-10-04 22:21

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長參選人丁守中上週六在北投舉辦後援會誓師大會，前總統馬英九批這幾年台北市長柯文哲建設停擺讓台北衰敗，丁更喊出將繁榮北投，絕對做得比柯好；未料，柯市府今晚在北投舉辦說明會，提出北投發展計畫，但台北市議員、里長質疑，柯文哲要改造北投只是為了選票，選完恐怕不會繼續做，既然說了就該做到。

市府今晚七時在北投行政中心六樓區民活動中心舉辦「北投之心-X計畫說明會」，台北副市長林欽榮率市場處、水利處、交通局、都更處、文化局官員出席。另外台北市議員林世宗、謝維洲、王威中、潘懷宗、林瑞圖、陳重文皆到現場聆聽。

林欽榮表示，代表柯文哲市長率領局處向北投居民報告關於北投區的計畫，市長也交代一定要傾聽北投居民意見，至於該計畫將會盡快進行。市府提出北投市場整修、磺港溪再造、光明路智慧造街、新北投捷運站文化資源串聯等。

但議員、里長質疑柯市府在選前提北投發展計畫，根本就是為了選票，林瑞圖、林世宗、潘懷宗皆質疑柯改造北投是為了選票，希望柯能夠真的照計畫所說，當議員們說完，台下都響起掌聲與歡呼，似乎很認同民意代表所說。

林瑞圖說，過去北市府也提出石牌再造計畫，後來卻不了了之，如今又提出北投再造計畫，難道是為了選票？謝維洲則指出，過去北投市場有些攤商所在位置吹不到冷氣，每個月都還是繳冷氣費，到現在還沒有解決。溫泉里長許智全表示，上個月8日民族路多處淹水，連最基本的淹水問題都沒處理好，還敢推改造計畫？

針對柯選前提出北投再造計畫是否為爭取選票，林欽榮受訪解釋，該計畫已規劃兩年多，屬都市再生計畫的一部分，雖然議員可能這樣認為，但並不是這樣。

此外，議員參選人王奕凱質疑，這場說明會，竟沒上網公告，台北市政府僅通知里長、由里長動員，一般民眾難以發言，受影響的里民無法得知訊息，不免令人懷疑不公開透明。