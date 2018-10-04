讓台南成為動漫大城 黃偉哲承諾推動產業化

黃偉哲承諾，會讓市政府輔導在地的動漫產業化。（黃偉哲辦公室提供）

2018-10-04 21:38

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長參選人黃偉哲今日與在地動漫創作者、出版社代表、插畫家等動漫業界人士舉行座談會，共同討論如何將本土動漫產業化，除將台南文史古蹟融入動漫元素外，更要找出城市行銷上的新亮點，不但建構動漫產業鏈，也找出在地特有的商機與景點。

與會人員以高雄駁二和著名動漫《少女與戰車》為例，指出駁二以動漫展帶入人潮，並鼓勵南部各大學舉辦設計展或畫展，這個景點因此而熱絡，《少女與戰車》也結合日本茨城縣大洗町歷史，動漫爆紅後成為觀光勝地。對此，黃偉哲表示，動漫與觀光確實可以結合，政府應該創造平台，結合古蹟，融入動漫元素活化，定期舉辦動漫主題講座、定目劇、影展等活動，並規劃特定區域作為觀光據點，以動漫作為主軸吸引觀光客，甚至盤點現有閒置地設置動漫工作空間，或是以專案低價承租給創作者，畢竟台灣有許多動漫創作人才，也有足夠的消費者，政府能做的就是「推一把」。

黃偉哲強調，未來若有機會進入市府服務，一定讓市政府輔導在地的動漫產業化，因為在許多創作者的投入之下，說不定就有可能挖到動漫界的「鑽石」。現場許多的民間代表也認為，自從蔡英文上任以來，動漫在文化界的地位獲得顯著改善，期待地方政府能加大力度支持動漫產業。