台語不佳？侯漢廷廣告詞自稱「領北」挨罵「囂俳」

侯漢廷的宣傳車。（圖：潘懷宗提供）

2018-10-04 20:58

〔記者郭安家／台北報導〕台北市士林北投區是綠營票倉之一，涉入共諜案的新黨青年軍侯漢廷近日與新黨該區議員潘懷宗共同競選議員，新黨盼兩席全上，近日兩人也合用宣傳車，沿街廣播介紹詞，侯還以台語錄製介紹詞，透過宣傳車沿街播放，但民眾聽不懂侯說「士林北～侯漢廷」或「係領北（台語，是你老爸我）～侯漢廷」，卻踢到鐵板，就有阿伯拍打宣傳車質疑說「啊捏卡囂俳喔！（這樣比較囂張喔）」。

記者致電侯漢廷，但至截稿侯未回電回應此事；潘懷宗則無奈解釋，這輛宣傳車一面是掛上侯的廣告、另一面掛上他的廣告，但侯的廣播介紹詞，卻惹民眾拍打宣傳車，他認為侯沒有意思要說「係領北」，純粹是台語發言太爛了啦！他已告誡侯「學好台語」、重錄介紹詞。

該區台聯黨議員陳建銘也耳聞此事，但他說，侯漢廷雖然在台灣長大，但沒有了解文化差異、台灣文化內涵，「領北」一詞帶有輕蔑、藐視，感覺，如果由德高望重的人說出，一般人沒有意見，但侯是年輕參選人，這樣發言容易造成民眾誤解，可理解侯想用台語諧音爭取認同、民眾記憶，但卻適得其反。

開新黨宣傳車的林小姐說，本周二上午開車到社子市場，人潮聚集，她稍作停留、放廣播，結果一位阿伯諷說，「係領北喔！你（侯）少年仔，欲做領北！（要做我老爸）啊捏卡囂俳喔」，但其實這位阿伯沒有惡意，是在提醒侯。