票投他就是支持「習皇帝武統」？ 綠營選將「反併吞」

綠營選將劉世賢街頭懸掛 「票投『韓國魚』就是支持習皇帝武統台灣」看版 ，開出「反併吞」第一槍。 （記者陳文嬋翻攝）

2018-10-04 22:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民進黨高雄市議員參選人劉世賢今於鳳山街頭懸掛「票投『韓國魚』就是支持習皇帝武統台灣」看板，以凸顯「國共聯手制台」 問題的嚴重性，面對中國不斷打壓台灣、企圖併吞台灣的野心，製作成文宣看板上架， 開出台灣「反併吞」第一槍 。

劉世賢表示，中國沒有民主，也沒有言論自由，習近平可以不必修憲、不必透過選舉，就把權力獨攬一身，如同中國封建時代的帝制，習近平的話就是聖旨，反對者不經審判就關起來，連台灣公民李明哲到中國旅行就被逮捕監禁至今，人權沒有保障，人身安全毫無尊嚴。

劉世賢說，中國併吞台灣的野心昭然若揭，不只在國際上打壓台灣的外交空間，斷我邦交，更積極在台灣島內扶植「親中反台」勢力，收買親中媒體，暗中潛伏第五縱隊（如統促黨、彰化二水基地），隨時準備裡應外合武裝統一台灣。

劉世賢指出，中國透過網路大量散佈假新聞假消息，向民主國家滲透，企圖顛覆民主世界的基本價值和制度，發動網軍攻擊民主國家的正常選舉，包括台灣的歷次選舉都受到中國勢力的干擾。

他說，國民黨在這次的選舉中，竟然不斷配合中國「內容農場」及「網軍」大量散佈假新聞，企圖「以民主毀民主」，擾亂台灣社會，製造族群對立，為中國武統台灣舖路，所以劉世賢認為，支持國民黨就是支持中國共產黨，就是支持習皇帝。

劉世賢說，他是第一個站出來揭穿「國共聯手」併吞台灣的市議員候選人，高雄是台灣本土意識最堅強的民主聖地，如果連高雄市都淪陷在「國共統一戰線」的手中，讓韓國瑜當選，就等於給了習皇帝一個名正言順的藉口武統台灣。

劉世賢呼籲高雄鄉親，拒絕投票給主張統一的候選人，就是捍衛台灣的自由民主價值，支持東奧正名公投、支持反併吞公投，就是對抗中國武統台灣的最佳武器。