侯友宜：選舉不是選「空嘴薄舌」、臉皮翻來翻去的人

2018-10-04 20:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今晚出席記帳士公會餐敘，向台下會員闡述參選理念，爭取支持。侯友宜致詞時說，選舉是選腳踏實地、認真打拚的人，不是選「空嘴薄舌」、臉皮翻來翻去的人，市長沒有時間管政治，認真做事，民眾就會有好日子。

侯友宜指出，國家、正義、榮譽是他一生追求的價值，他這一生看盡許多政治人物， 只為政黨服務、派系服務、政治利益服務，沒有想到台灣要團結，不是衝突、對立、撕裂，更不是製造仇恨。

侯友宜說，人生只有是非對錯，如果人生有顏色，只有一個顏色，就是國家的顏色，台灣如果不團結，將不斷對立、衝突往下走，每天報紙一打開，就是2個黨「削來削去」，他覺得有夠無聊，選舉是要提出對市民好的政見，不分黨派好好做事。

侯友宜強調，時代要與時俱進，14年前老縣長沒做的，包括公共托育中心、公共托老中心、國民運動中心、三環三線，現在都在做，「他沒有做過的，我們已經如火如荼進行」。未來他接手後要做得更好。

侯友宜說，選舉是選腳踏實地、認真打拚的人，不是「空嘴薄舌」、臉皮翻來翻去的人，一下子非核家園，一下子追加核四預算，一下子又把核燃料棒送回美國，國家蒙受很多損失，事情不是這樣做的。選舉要找實實在在、為國家認真打拚的人，不要管政治，市長沒有時間管政治，認真打拚，民眾才會有好日子。