時代力量挨批靠攏柯P 吳崢：總統府發聲明也是靠攏？

吳崢呼籲不要因為選戰忘記對民主、人權與普世價值的追求。（資料照，記者王藝菘攝）

2018-10-04 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕總統府今（4）日罕見針對台北市長柯文哲捲入器官移植爭議的人權議題發出聲明，「不樂見在沒有證據的情形下，無端指控，試圖影響民主政治」。對此，時代力量台北市議員參選人吳崢說，政治不只是選邊戰與攻防，更是把事情對錯講清楚。

對於柯文哲遭《屠殺》作者伊森．葛特曼不實指控器官移植，總統府發言人林鶴明說，每一則發言、每一個動作、每一項指控，都必須基於證據提出，誠實地對於自身的言論與國民負責，這是民主法治的基本原則。

時代力量台北市議員5名候選人昨天發表共同聲明，「政治討論應本於良性競爭原則，我們反對捕風捉影式的指控與抹黑」，卻遭批評是為了選票向柯文哲靠攏。吳崢今天在臉書分享本報新聞表示，「比起跟誰靠攏，還有更多價值與理念問題要思考」。

吳崢認為，如果闡明「政治應良性競爭原則，反對不實指控」，要被批評為向柯文哲靠攏，那按這個邏輯，「民進黨、衛福部長的說明，也向柯文哲靠攏了？總統府也向柯文哲靠攏？」撇清時代力量靠攏柯文哲的說法。

吳崢呼籲，政治不是只有選邊站或攻防，很多時候也混雜了許多刻意的謠言與中傷，不要因為選戰忘記對民主、人權與普世價值的追求。