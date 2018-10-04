安倍晉三之母 連2年參加駐日處國慶酒會

日本首相安倍晉三母親安倍洋子連續兩年參加駐日代表處在東京舉辦的國慶酒會，並與駐日代表謝長廷伉儷親密合影。（記者林翠儀攝）

2018-10-04 20:33

〔駐日特派員林翠儀／東京四日報導〕駐日代表處今晚在東京帝國飯店舉辦國慶酒會，日本首相安倍晉三的母親安倍洋子連續二年到場祝賀，顯示安倍對台日友誼的高度重視。

今年的國慶酒會由駐日代表謝長廷主持，共有一千八百名來賓參加，包括日本台灣交流協會會長大橋光夫、理事長谷崎泰明、日本國會日華議員懇談會會長古屋圭司，及逾百位日本國會議員、教廷梵蒂岡總主教車納德、帛琉等五國駐日大使、全日本台灣連合會會長趙中正等旅日僑胞及日本主流媒體等。

高齡九十歲的安倍洋子，去年成為國慶酒會神秘嘉賓，二○一六年日本NHK交響樂團相隔四十五年到台灣公演時，她也親自訪台並與蔡英文總統一起聆聴，去年台北愛樂交響樂團到東京參加「台日文化藝術交流音樂會」，安倍洋子與謝長廷一起欣賞，盛讚安可曲台灣民謠「望春風」非常好聽，兩次成功的「音樂外交」也備受日媒矚目。

安倍洋子今年再度參加國慶酒會並上台致詞。日台交流協會會長大橋光夫致詞時大方介紹洋子夫人以「安倍的代理人」來場祝賀，獲得滿場掌聲。今晚會場舞台旁特別展示今年花蓮震災後，安倍親筆寫下「台灣加油」的加油板，洋子夫人也仔細端詳了兒子書法，看似頗為滿意。

謝長廷致詞時表示，台日在患難中相互扶持是「真朋友」，感謝日本友人力挺台灣加入CPTPP等國際組織，他也痛批中國打壓台灣國際空間，並利用假消息來分化國人感情，謝長廷以「囂俳無落魄的久」，台灣的自由與民主雖遭受威脅，但台灣人民並不會屈服於壓力，他也相信蠻橫的行為只會引起台灣人民反感，並招來世界的警覺與不安，無法長久維持。

今年的國慶酒會從二日起先後在橫濱、東京、大阪及福岡等地舉行，日本國會議員不但踴躍參加，還將組團前往台灣出席十月十日的慶祝儀式包括日華懇議員三十名及近日由「亞東親善協會」正式改名為「日本台灣親善會」的議員團體十七名，日本訪台團共由二十二個團體組成，人數高逾三百名，已成為近年最龐大的外賓團。日華懇會長古屋致詞時表示，去年因為有國會選舉，許多議員無法前去台灣參加，今年應不會缺席，他還表示此行將去參觀小英總統的母校「中山女中」。

另外，今年三月宜蘭小學生在進行淨灘時所發現照相機的主人椿原世梨奈也應邀參加本年國慶酒會，謝長廷特別致贈親書之簽名板，以紀念台灣與日本間這一段不可思議的跨海奇緣。