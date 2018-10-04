藍議員批引狼入室、輕罰日菸商 南市府：馬政府招商設立的

2018-10-04 20:02

〔記者蔡文居／台南報導〕傑太日煙被檢舉將庫存菸品重製，有竄改之歉，被台南市稅務局以有瑕疵為由，依菸酒管理法開罰3萬元，台南市議會國民黨議員今天召開記者質疑市府罰太輕，有包庇之嫌。

市議員王家貞、洪玉鳳、李中岑、蔡淑惠和蔡育輝等人今天召開記者會，擺出大型香菸模型，上頭寫著「包庇日商、毒害國人」等譴責文字。他們說，肺癌已成新國病，傑太日煙每年獲利100多億元，不罰50萬，卻罰3萬，市府竟推說法令不全，無法可管，他們痛批市府包庇，不顧百姓死活，要求傑太日煙滾回日本。

王家貞等人說，當年他們全力阻止傑太日商在台南設廠，因為國內肺癌死亡率10年第一，不肺癌已成新國病，日本都不願菸廠設於日本，民進黨居然引狼入室，完全無視在野黨的強力反對，讓台灣人賠掉健康、賠掉關稅。

台南市財稅局說，傑太並非竄改日期，而是製程中將產能過剩的上一批菸草與新一批菸草原料混製，第一時間就去稽查，並請示財政部，認為這並非逾期問題，但混製不適當，依規定初犯只能裁罰3萬元。

市府發布新聞稿說，菸草有效期限目前法規尚無明文規定，市府將建請中央修法，絕無包庇，請勿不實指控；而傑太日煙於台南設廠，無論是招商、審查及執照核准皆為馬政府任內完成的全球招商成果。

市府說，傑太前身為傑恭公司，是馬政府時代經濟部投審會於102年9月9日核准的投資案；103年4月11日由財政部核准菸草製造業設立許可。經濟部工業局於103年5月23日開會准予承租設廠土地。南市府則於105年4月18日配合中央政策依法核准工廠登記，產業類別為菸草製造業，主要產品為菸草製品。

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