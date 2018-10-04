反空污公投連署高市6成4不合格？ 藍營：中選會違法認定

2018-10-04 19:59

〔記者施曉光／台北報導〕針對立法院民進黨團上午質疑國民黨高雄市黨部公投連署不合格比例六成四居全台最高，要求國民黨主席吳敦義與高雄市長參選人韓國瑜出面說明，國民黨文傳會代理主委唐德明晚間回應，所謂的不合格連署書，都是中選會自己違法認定的片面之詞，並諷刺這些綠委「想做側翼也不是那麼簡單，起碼要把法律規定搞清楚啊！」

唐德明表示，民進黨執政後，綠委的戰力就等比例下降，在促轉會「東廠」事件中，「張天欽們」才說立委是側翼，上午民進黨團記者會就充分證明民進黨立委扮演側翼，民進黨立委劉世芳稱反空汙公投案連署中高雄市提出的7.1萬份連署書，不合格率達64％，一副義正詞嚴的樣子，但事實上這些所謂不合格的連署書，都是中選會自己違法認定，而根據法律，中選會根本沒有權責可以認定這些連署書是否合格，所謂的不合格只是中選會的片面之詞而已。

他指出，高雄市三民區的戶政所主任吳淑惠日前接受採訪時就說，高雄市戶政人員完全是依照中選會所提供的審查原則進行審查，如發現有不符合規定，就由戶政人員註記，並把審查結果報表全部送回中選會，由中選會認定，這裡面的玄虛很多，第一個在於依據公投法第13條，明明就已經清楚明列應予刪除的項目，但中選會還是要畫蛇添足地額外提供審查原則，而且先是召開全國性公投案連署人名冊查對會議，然後要求各戶政事務所組成2至5人的「大量抄寫判定小組」，最後擬定4項原則綜合判斷是否為大量抄寫，一切作為都超越了公投法，說沒有特定政治用心，根本不會有人信。

唐德明並表示，戶政人員都很聰明，知道中選會別有用心，因此只是註記他們認為有疑問的連署，並沒有直接認定不合格，而根據公民投票法第13條，中選會無權查對或認定連署書是否合格，但中選會卻逕自認定這些被註記過的連署書全屬偽造應予刪除，這種超越職權的認定明顯已經違法。