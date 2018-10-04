被阿扁質疑加入「柯P黨」選立委 高嘉瑜花容失色

媒體詢問高嘉瑜，陳水扁質疑她要加入柯黨選立委，讓她瞬間花容失色。（圖：擷自民眾提供影片）

2018-10-04 19:10

〔記者郭安家／台北報導〕前總統陳水扁上午於透過「新勇哥物語」發表「民進黨輸不起的高雄市長選戰」文章，文末提到，民進黨台北市議員高嘉瑜在政論節目指網路瘋傳影片「窮到發慌」，可能是壓垮民進黨高雄選情最後一根稻草，令民進黨議員質疑「有這種同志還需要敵人？」或許高「人在綠營，心在柯營？」或許高2020立委選舉將「加入柯黨」。

記者下午於台北市議會電梯堵訪高嘉瑜，詢問「什麼時候要加入（柯黨）？」高花容失色、不知如何回應，一旁民進黨台北市議員李建昌虧說：「妳（高）說等阿扁特赦，我再回應。」高尷尬說：「李建昌是我的發言人。」豈料，國民黨議員秦慧珠又補一句：「妳說等柯文哲組黨我就加入。」就連台聯黨議員陳建銘也起鬨說：「被勇哥點名不容易，我們慚愧、慚愧。」

人在電梯裡的高嘉瑜脫口說：「阿扁太大咖，我沒有資格回應他（扁）的話。」記者跟上樓至高的研究室，高似乎意識到剛才失言，並說「虛心受教，民進黨加油、高雄市長參選人陳其邁『凍蒜』。」

陳水扁以「勇哥」、「勇弟」對話，表達年底地方選舉會不會風水輪流轉？從4年前民進黨主席蔡英文說得「贏到會怕」，現在會不會變成「輸得莫名其妙」？談高雄選情，扁也透露選情似乎起了很大變化，難免令人憂心！但他仍期勉說，前市長陳菊12年前第一次選市長，選前半個月民調落後15％，但只是暫時落後而已。

在陳水扁的文中，以「勇弟」的名義表示，媒體說高雄市長選戰，藍綠民調逼近，高嘉瑜在政論節目指，最近網路瘋傳影片「窮到發慌」，是改編自超夯歌曲「漂向北方」，在YouTube點閱率極高，讓年輕人感觸很深，覺得講到他們心聲，而這影片可能會是壓垮民進黨高雄選情的最後一根稻草！民進黨議員回稱「有這種同志還需要敵人？」

扁的文中，「勇哥」回說，或許高議員「人在綠營，心在柯營」？也或許高議員在2020立委選舉將加入「柯P」（黨，Party），但在關鍵時刻也不能因人廢言！大環境真的不好，小環境也有不少問題。守勢選戰策略該調整了吧？