1270位政治受難者有罪判決撤銷 促轉會正式公告

促轉會為平復司法不公，今天傍晚正式在行政院公報上公告首波林慶雲等1270位受難者撤銷有罪判決。（擷取自行院公報資訊網）

2018-10-04 18:26

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣在早年國民黨威權統治時期，發生二二八事件及白色恐怖等政治冤案，許多民眾遭槍斃及迫害入獄。促轉會為平復司法不公，今天傍晚正式在行政院公報上公告首波1270位受難者撤銷有罪判決，林慶雲等1270位受難者的有罪判決被撤銷，在公告後，促轉會將移請原確定判決的機關，例如國防部或司法院等，進一步塗銷有罪判決前科紀錄。

促轉會說，今天公告撤銷有罪判決的名單，包含最視為白色恐怖事件最大冤案「鹿窟事件」李石城等受難者118人。

據悉，鹿窟事件受難者逾400人，但倖存者都年屆高齡，除盼安度餘生，別無所求。著有《鹿窟風雲》一書的李石城曾說，希望可在鹿窟建永久紀念館，給後人了解並警惕世人，「做不做得到，就是政府的事了」。

根據促轉會調查，當年二二八事件的賠償案、白色恐怖補償案及戒嚴時期人民受損權利回復案件，約有1萬3400件。

促轉會是依「促轉條例」規定，威權統治時期，違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則所追訴或審判的刑事案件，應予重新調查。有罪判決暨其刑、保安處分、沒收宣告，於促轉條例施行之日均視為撤銷。促轉會今天因此依法公告撤銷上述有罪判決。

公告及撤銷名單連結