上《未來市長講》開講 陳其邁：北漂青年當然可以回鄉工作

2018-10-04 19:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁今天中午上LINE Today《未來市長講》，與主持人沈春華暢談高雄市政願景，對於北漂青年，他認為高雄未來將形成全球最有價值的半導體產業聚落，年輕人當然可以回鄉工作。

沈春華問說，對於北漂的高雄年輕人，陳其邁推出「相信高雄」競選影片，「你認為高雄是適合年輕人回鄉打拚的地方嗎？」

陳其邁說，我念雄中時，同學都是理工科，幾乎都學電子，大學畢業後都跑到新竹、桃園工作。

陳其邁說，這就是高雄面臨的產業結構轉型問題，但高雄目前如華邦電、日月光等高科技廠愈聚愈多，台積電在台南也很近，未來將形成全球最有價值的半導體產業聚落，年輕人當然可以回鄉工作。

陳其邁感慨地說，過去他在念書時，高雄只有一所大學，叫做中山大學，因此高雄要加快轉型，讓高科技在高雄落地生根，文創在高雄能定錨，未來他將全力開發亞洲新灣區。

陳其邁說，他是務實的人，高雄產業發展要更多元，需一步步打拚，不是像有些人天馬行空。

對於是否願意與國民黨高雄市長參選人韓國瑜辯論，陳其邁說，早就準備好了，願意跟韓國瑜辯論。

陳其邁也肯定前任市長陳菊的治理，他說，好的政策當然要延續，例如滯洪池就減輕了很多淹水問題，要加速建設滯洪池，「一定會讓這個城市更聰明更進步，讓大家經濟更好，這就是大家要選我當市長的原因。」