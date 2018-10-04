日本團隊引透地雷達協助台南 黃偉哲提5點路平政策

黃偉哲向日本團隊贈禮致意。（黃偉哲辦公室提供）

2018-10-04 19:45

〔記者邱灝唐／台南報導〕日本 Geo Search株式會社技術團隊近日帶著透地雷達車到台南協助探查道路路面狀況，民進黨台南市長參選人黃偉哲除送禮致意之外，更以此提出5點路平政策，未來若入主市府將全面強化台南的道路品質，讓民眾安心。

黃偉哲表示，台南前陣子路面產生多處坑洞可分2個層次探討，其一是淺層的路面破損，其二是深層的路基掏空，路面破損部分跟瀝青鋪設品質有關，未來要逐步提升施工品質，也擴大路平專案的範圍，至於路基掏空則是因為全市老舊管線量體甚大，大雨滲到管線層，讓地下水位升高，管線也滿管，壓力改變造成排水及出水問題反覆出現，才會出現路基掏空。

黃偉哲指出，針對老舊自來水和汙水管線、箱涵及下水道都會和中央爭取經費和汰換，更要全面檢查地下管線，同時建立抽檢小組，由市府副秘書長以上層級及土木技師公會組成，定期檢驗剛完工的重要路段路面品質。

對於日本團隊這次來台操作透地雷達，黃偉哲強調，目前台灣尚無執行探查勤務的透地雷達車，未來若要引進也會建議中央列為全國性的政策，讓台南人及台灣人都受惠；另外也可結合智慧城市概念，將來民眾通報的道路缺陷問題，在確認位置後如果無法立即完成修補，會透過資訊系統通報災害示警，再由公開資料平台發布資訊，讓民眾掌握最新路況。