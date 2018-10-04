他、他還有他！柯P赴中國合影3醫師 遭控活摘百人器官

台北市長柯文哲（左三）在2008年到中國參加心肺移植研討會暨葉克膜培訓班；廖崇先（右三）；肺移植專家陳靜瑜（右二）；張海波（右一）。（資料照，葛特曼提供）

2018-10-04 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近來捲入活摘器官疑雲，被《屠殺》作者葛特曼指是「Liar」（騙子），柯則反告葛特曼公然侮辱，並強調推銷葉克膜到中國「僅單純為了救人」。但人權律師童文薰打臉柯文哲指出，柯投稿到中國的期刊論文曾明白寫著「葉克膜用在無心跳器捐的好處，會讓葉克膜的使用，更加物超所值」。

據《三立新聞網》報導，柯文哲在2008年時，參加中國「第四屆全國心肺移植高級研討會暨首屆ECMO培訓班」，當時也開班授課並教導中國醫師使用葉克膜的方法，但和柯文哲站在一起合照的3名醫師，分別被《追查法輪功迫害組織》調查有案，咖啡色外套的張海波（右一）涉嫌摘心51例、肺移植專家陳靜瑜（右二）涉嫌摘肺129例、廖崇先（右三）也涉嫌摘心111例，三人也因涉非法器官移植，遭美國禁止入境。

人權律師童文薰轟：柯P像是「納粹醫生」

針對柯文哲表示到中國推銷葉克膜是為了救人的說法，人權律師童文薰則指出，柯文哲2005年投稿中國體外循環雜誌的文章中提到葉克膜，指出葉克膜用在無心跳器捐的好處，就是能讓葉克膜的使用，更加的物超所值。童文薰也痛批，中國器官移植的數量在2000年後不斷飆升，這一切都是柯文哲的貢獻和功勞，「柯醫師，納粹的醫師沒有親手殺人，也有在戰後被判絞刑的。」

報導指出，2008年和柯文哲出席研討會、算是柯文哲教葉克膜徒弟的中國同濟醫學院器官移植研究所長陳忠華更直言，「若人已經腦死，那根本無需再用葉克膜搶救，不可能救活，也是多此一舉而已」，言下之意認為葉克膜不是拿來救命所用。

台大醫院心血管中心主任：研討會合照很正常

據《蘋果日報》報導，台大醫院心血管中心主任陳益祥則認為，柯文哲到中國參加研討會和與會者合照，這其實很合情合理很正常，且葛特曼這趟根本只是來打書，想免費宣傳新書。

是否認識遭控活摘器官的中國醫師 柯競辦沒正面回應

針對柯文哲是否認識照片中的中國醫師，柯文哲競選辦公室在今晚回應僅強調，葉克膜絕非拿來「活摘器官」，它是拿來拯救性命垂危的患者，並沒有對是否認識與柯合照的中國醫師做出回應。