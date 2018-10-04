徐定禎怒告散播抹黑圖文影片 徐耀昌陣營回嗆：做賊喊抓賊

無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎，今天按鈴控告尋求連任的國民黨苗栗縣長參選人徐耀昌等7人，多次於臉書、LINE，甚至召開記者會，傳播不實、惡意攻擊他的圖文、影片，涉嫌違反選罷法。（記者彭健禮攝）

2018-10-04 16:45

〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎今天按鈴控告尋求連任的國民黨苗栗縣長參選人徐耀昌等7人，多次於臉書、LINE，甚至召開記者會，傳播不實、惡意攻擊他的圖文、影片，涉嫌違反選罷法；徐耀昌陣營則回應，徐定禎是「做賊喊抓賊！」

徐定禎今天在競選總部總幹事苗栗市長邱炳坤及律師黃盈順陪同下，到苗栗地檢署按鈴控告徐耀昌及其競選總部發言人徐廷琮、苗栗縣政府勞青處副處長涂榮輝、苗栗縣長徐耀昌競選團隊秘書簡國榮、苗栗縣長徐耀昌秘書沈芳瑩、苗栗縣工策會前副總幹事徐永煌秘書鄭麗珠、苗栗縣長徐耀昌後龍秘書胡清賢等7人。

徐定禎陣營提出證據，指徐耀昌等7人，透過記者會及臉書、LINE等公開社群媒體，散發內載「無良政客，為達政治目的毫無中心價值」、「綠色覺醒，拒絕黑金復辟」，「平時阿門掛嘴邊 選舉就拜關二爺」等圖文、影片，企圖扭曲徐定禎形象，誘導選民認為徐定禎與黑金掛勾、信仰不堅、發誓不實在、欺騙神明及選民，意圖使徐定禎不當選，損害徐定禎名譽及妨害苗栗縣長選舉之公正性。

徐定禎沉痛地說，對當過鎮長、立委、縣長等公職超過20年的徐耀昌，竟缺乏民主素養，非常失望！台灣是民主國家，候選人間針對政見及過往施政，提出針砭、質疑，是讓選民可以藉此機會檢視候選人是否有改進空間的民主體現，不應以抹黑手段來打壓與扭曲提出可受公評之事的對手，損害對方名譽，破壞對方形象，造成選民對候選人偏差印象，而是應該就對手所提可受公評之事，提出說明，讓雙方意見都能表達出來，讓選民公評，用選票來決定誰的政見及政績，才是多數選民的期待，這才是台灣民主選舉候選人應有的態度。

徐耀昌陣營則回應，徐定禎參選以來，多次表達「綠色執政、優質保障」，現在看到綠營中央執政民調直直落，就把原本高舉的綠旗換成藍旗，這不是欺騙選民，是什麼？甚至為了個人政治利益，連信仰都可拋棄，在徐定禎的個人臉書簡介上，還可以看到他曾在頭份家庭教會工作，如今徐定禎又說，只是陪妻子上教會，一個信仰不堅定、隨便亂發誓，並且把向關聖帝君發誓，張冠李戴成為媽祖廟的畫面，如何取信於民，這是一個政治人物必須經過檢驗、可受公評之事，呼籲選民看清楚徐定禎的真面目，不要被騙了。