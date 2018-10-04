拒絕連25年總預算分文未刪 苗縣民進黨議員退席抗議

縣議員陳光軒持牌發言訴求「拒絕黑箱、逐條審查」。（記者彭健禮攝）

2018-10-04 17:01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府明年度總預算今天送縣議會一讀，因苗栗縣總預算連續24年分文未刪，民進黨籍縣議員陳光軒持牌發言訴求「拒絕黑箱、逐條審查」，並要求主席當場裁示進行表決，引發多名議員間的論戰，最後因無獲得正面回應，陳光軒等民進黨籍議員退席抗議。

苗縣府明年度總預算歲入編列191億7492萬4000元，歲出編列189億4492萬4000元；縣府主計處長陳榮貴於一讀前，向議員報告總預算案編製情形，表示各項預算都依實際需要核實編列，雖歲入部分，較上個年度的190億5580萬2千元，增加1億1912萬2千元，主要是中央一般性及計畫型補助收入增加所致，希望議員支持。

因苗縣總預算已連續24年分文未刪，陳光軒認為，若今年依舊是照陳規，就達4分之1個世紀分文未刪，遂在議場拿出「拒絕黑箱、逐條審查」的字牌，希望議員們能「認真本於職責，做好工作！」並請主席代理議長陳明朝當場裁示進行「逐條審查」表決。

不過，陳光軒的「認真」說引發其他縣議員不滿、陸續發言、引發論戰。縣議員禹耀東強調，不要為刪而刪；縣議員胡忠勇說，「不是只有你（陳光軒認真），其他人都不認真」；山地原住民縣議員黃月娥也指，能對原民有幫助的預算，越多越好，為何一定要刪？

民進黨縣議員劉順松、羅貴星等也不甘示弱，發言力挺陳光軒，點出近幾年預算規模雖緊縮，但尚有預算項目有檢討的空間。

不過，因陳明朝裁示，一讀會僅為議案宣讀，二讀會才是實質討論，請陳光軒於二讀會時，提出意見，再由大會表決。陳光軒未獲正面回應，與羅貴星、陳春暖、劉順松、詹運喜退席抗議。