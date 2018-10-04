6屆議員告別台中政壇 蘇慶雲今最後一次總質詢

市議員蘇慶雲（左5）最後一次總質詢，市長林佳龍也捧花祝福，場面溫馨。（記者黃鐘山攝）

2018-10-04 16:49

〔記者黃鐘山／台中報導〕6連任的台中市議員蘇慶雲不再參選連任，今日進行最後一次總質詢，要求市府力推「長照時間銀行」，並細數山城選區大小建設要求完成，議會特別送上蛋糕致敬，市長林佳龍也捧花祝福，強調會幫蘇列管追蹤相關建設，場面溫馨。

選區位在東勢、新社、石岡區的蘇慶雲，曾任前台中縣東勢鎮民代表及6屆台中縣市議員，政治生涯近30年，服務民眾無數，地方上尊稱他「蘇爺」，年底市議員選舉，登記國民黨初選後宣布退休，不再競選連任。

蘇慶雲在今日最後一次市政總質詢說，台灣長照發展負擔最重的是人力及財政，應該比照北歐國家推「長照時間銀行」，讓志工將服務時間累積起來，對價互助供自己或家人需用時可申請抵用，自助助人，可減輕家庭及國家財政負擔。

會議主席李中於中場宣布，議會為蘇慶雲送上蛋糕，林佳龍也親捧鮮花送上，在場官員起立鼓掌，多位議員和官員也前往合照。蘇慶雲感性說，感覺好溫暖，但不能流淚，有上台就有下台，會退而不休，以後民眾有需要，一通電話來，同樣會予以關心。

他並細數山城大小地方需求，表示任內雖爭取不少建設，但是市府有的不做，有的還沒完成，要求市府應該趕快進行；林佳龍在蘇慶雲結束質詢後，主動起身強調，市府會列管追蹤。