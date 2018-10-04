年撥1億元推農業新政 翁章梁提農業政策

翁章梁提出農業新政政見。（記者林宜樟攝）

2018-10-04 17:08

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨提名嘉義縣長參選人翁章梁今天推出農業新政政策，未來若當選縣長將成立「新農業發展委員會」，推出整合農力、科技農業、扶助小農、活絡產銷等4大政策，每年提撥1億元經費至「嘉義縣農業發展基金」，協助農民提升嘉義農業價值。

翁章梁表示，嘉義縣是農業縣，現代農業環境已改變，將協助農產品找到市場、提升價格，實質幫助農民；將整合公私部門及專家學者成立「新農業發展委員會」，協助農漁畜牧業者生產所需的技術、資金、行銷及通路，並導入大數據及物聯網技術，讓農民能更有系統的獲得資訊，整合小農力量推展共同及集體性的運銷模式，進軍大型通路或國際市場。

他也提出籌建「農漁畜牧產業園區」，串連上下游產鏈，帶動產業升級，並計畫輔導農民朋友差異化種植，引入新技術及品種，提升農戶所得。

翁章梁說，嘉義縣農業發展基金可提供新農業發展、鄉村建設及行銷活動所需經費，也會補助農漁民朋友小型生產機具，降低成本，補助農漁民保險保額、成立「國本學堂」提供青壯農朋友學習、實作機會及檢討沿海不利耕作地範圍，鼓勵綠能開發。

翁章梁強調，將全力推動生產履歷、友善農業面積提升，發展特色農業休閒園區，前進各縣市舉辦通路與生產者見面會，讓產銷對話，推動契作，並設置農夫市集推廣，打響嘉義縣農產品名聲。