北捷電扶梯啟用竟要剪綵 網友酸「選舉到了～」

柯文哲指出，未來幾年還要在北捷增設52座電扶梯，這在高齡化社會是必需。（記者黃建豪攝）

2018-10-04 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（4）日出席剪綵北捷古亭站7號出口電扶梯改善工程啟用典禮，柯文哲指出，長者出入地下化的捷運站是一大問題，隨著邁入高齡化社會，未來將讓北捷117個車站，至少都有1座雙向通行的電扶梯或電梯。然而，有網友質疑這種小工程也辦剪綵活動，那「裝馬桶也辦啟用典禮」。

有網友在PTT發文，稱自己路過古亭捷運站看到電扶梯啟用典禮，對此感到疑惑：「我記得這個出口本來就有電扶梯了，只是多加一個下樓的變成雙向，為什麼加一個下樓的電扶梯需要啟用典禮呀」。對此，部分網友不以為意：「選舉到了就是這樣」、「下次連廁所整修也要啟用典禮都不意外」、「這也能剪，剪綵王輸了」、「下次連裝馬桶也辦啟用典禮」。

但也有網友翻出過去新聞，指出這個電扶梯確實得來不易，2012年時就有議員要求捷運局增設上下電扶梯，以便孕婦與老人出入。而台北市捷運局土木建築設計處則解釋「施工上真的有其難處」，因為古亭站有新莊線與新店線交會，且為具有防空避難功能的「民防車站」，站體上方覆蓋的土層除了各類管線外，還有民防用的防爆板。

因為工程困難，電扶梯原定於2014年10月底開工，結果招標不利導致工程延宕，2016年才開工，直到最近才完成3個雙向電扶梯的安裝。「並非單純裝個電扶梯而已，而是真的施工上有難度，這一裝也搞了6年。」

柯文哲在今日啟用典禮時解釋，要求捷運局做通盤檢討後，規定每個捷運站至少都要有1座雙向通行的電扶梯或電梯。也因為此提案，讓捷運局得修改整個設計，發現北捷117個車站中，只有86站符合標準。而古亭站是第一個補上標準的車站，未來幾年還要增設52座電扶梯，這在高齡化社會是必需。