這隻狗讓他流下男兒淚！決定投身市議員選舉

2018-10-04 15:43

〔記者方志賢／高雄報導〕今日是世界動物日，時代力量高雄三民市議員參選人林于凱，於大學時期曾籌組動物保護社，當年曾因悉心照料的流浪犬遭安樂死，讓他忍不住大哭，留下遺憾，林于凱這次參選，也提出動物保護政見，不只照顧貓狗等毛小孩，更將動保擴大到實驗動物、經濟動物等。

林于凱說，他是因為動物才走入政治的。2002年，他還是中山大學學生，曾參加大專青年動物保護營，認識了台灣動物社會研究會的朱增宏及陳玉敏「兩位貴人」，並開始在中山籌組流浪動物保護社團，成為動保社創社社長。

林于凱說，當年有同學在宿舍發現一隻流浪犬，皮膚爛到不行，整隻狗蜷縮在紙箱裡，靠近時，還會發出低鳴警告，動保社的社員將流浪犬帶回照顧，並取名Super，經過大家合力照顧，情況好轉、毛逐漸長出來。

林于凱說，有一天，Super出去後沒回來，社員聯繫附近壽山家畜所的獸醫，確認是被誤捕，隔天到現場才發現，Super已經被安樂死了。「那天晚上，我在多位社員面前忍不住大哭。」

林于凱說，後來投入動物保護議題，關注範圍也擴及同伴動物（狗、貓）之外的動物，包含野生動物、實驗動物、經濟動物等，甚至連研究所也轉換跑道，中山機電畢業後轉而念中山生物科學研究所。

林于凱認為，許多開發工程施作前，在前期規劃多一點對生態環境的考量，就能避免事後還要額外花費沉重的成本去做環境保護的補強與復育，「一個概念，差別很大。」