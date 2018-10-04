中市選務工作還缺7千人 選委會號召：工作費提高且補休2天

2018-10-04 16:03

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年地方公職人員選舉投票日訂於11月24日舉行，因也同步舉行多案公投，各地均傳選務人員不足，台中市缺7千餘人，台中市選舉委員會總幹事盧政遠表示，中央選舉委員會已簡化開票作業，預計當晚9時可開完票，同時也向行政院成功爭取提高選務工作費，最高4600元，最低2700元，現任公教人員還可補假2天，鼓勵有意者踴躍報名參加。

台中市11月24日舉辦包括市長、市議員、里長、和平區長及區民代表5種選舉，加上中央選舉委員會已受理10件全國性公投連署案，盧政遠指出，確實有部份可擔任投開票所選務工作的人，對參與選務態度趨向保守觀望。

台中市選委會表示，台中市設置1601個投開票所，地方公職人員選舉選務人力預估逾需2萬4000人，公投人力逾9600人，兩者合計約3萬3600人，其中投開票所工作人員依法配置主任管理員、主任監察員，兩者必須為現任公教人員；管理員半數以上須為現任公教人員，由政府機關、公立學校推薦後遴派。

台中市選委會指出，現任公教人力約需1萬5000人。截至10月4日止還有4700個公教人員缺額，另有3000位非現任公教人員之管理員、監察員缺額。

盧政遠說，3000名非現任公教人員的選務人力沒有補足困難，但4700個公教人員缺額，尤其教職人員缺招募則陷停滯狀態。

盧政遠指出，因為有部份人士因公投案爆量，以致對投入選務工作持觀望態度，為鼓勵投入投開票所選務工作，中央選舉委員會已簡化開票作業，預計當晚9時左右就可開完票。

盧政遠指出，中選會也向行政院成功爭取提高選務工作費，擔任投開票所工作人員當日工作費以3張選舉票及10張公投票計算，分別為主任管理員4600元、主任監察員3900元、管理員3200元、及監察員2700元，現任公教人員並且還可補假2天。

中市選委會也說明，預計各區公所將從10月中旬起陸續辦理工作人員訓練講習，歡迎台中市現任公教人員及有志參與投開票所選務工作的成年市民，踴躍向各區公所報名參加。