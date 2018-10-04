國民甜心來助選！走過八仙塵爆的正妹「阮糖」要為這個人站台‧‧‧

2018-10-04 15:27

〔記者劉曉欣／彰化報導〕最美的助選員來了！最新成立的女子團體5TEAM，其中成員「阮糖」就是彰化和美鎮長阮厚爵的女兒，走過八仙塵爆的傷痛，如今有了全新的出發，而爭取連任阮厚爵也在臉書幫女兒宣傳；阮厚爵說，競選總部成立大會，女兒也將會撥空來站台！

說起女兒「阮糖」阮靖貽，阮厚爵是滿滿的驕傲，因為女兒對於表演藝術有興趣，靠著自己的力量站在舞台上，在八仙塵爆事發當時，女兒就站在舞台第一排，還好幸運被救，雖然雙腿有8%的2度灼傷，但女兒復健不掉淚，堅持朝演藝夢想前進。

阮厚爵說，雖然女兒不喜歡被叫做「鎮長女兒」，但只要是和美有活動，都會全力相挺，像是主持去年的和美插畫節活動，參加今年和美農會歡慶百年活動，這次競選總部成立，女兒也將會站台。

由於「阮糖」參加女子團體5TEAM，阮厚爵貼出女兒最新造型，不少人都直接改叫阮厚爵「星爸」，讓阮厚爵以女為榮。

「阮糖」去年出席和美插畫節時曾指出，歷經塵爆的復健過程，讓她更珍惜生命的分分秒秒，每一天都要用更力活著！因為走過一年的復健路，才發現原來能夠行動自如，真是老天爺給的恩賜。

「阮糖」加入的新成立女子團體5TEAM，是由5個平均年齡22歲的活力女孩組成，成員有詩媛、阮糖、苡瑄、凱伊、典薇，共同的目標就是成為大家心中的國民甜心！