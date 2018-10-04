質疑盧秀燕提不出政策白皮書 綠議員促市政辯論

綠營議員批評盧秀燕提不出政策白皮書，呼籲回歸政策，進行市政辯論。（記者黃鐘山攝）

2018-10-04 15:20

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨市長參選人盧秀燕公布8項社福安衛政策，市議員張玉嬿、謝志忠今在議會質疑，盧8點和他們過去的質詢內容相似度破表，直斥盧是山寨版、了無新意，也提不出政策白皮書，呼籲回歸政策，進行市政辯論；市長林佳龍表態，樂意接受。

市議員張玉嬿，蔡雅玲、謝志忠總質詢指出，盧秀燕上月底提出8項社福安衛政策，仔細拜讀之後，內容越來越眼熟，嚴重懷疑盧曾經研究過他們過去4年的質詢，因為其中6點和當時的質詢神似，市府也已付諸執行，盧是山寨版、慢半拍。

張玉嬿質疑，盧主張設立長照即時通專案中心、建置制度鼓勵年輕人加入長照體系，她在今年、前年就分別要求設置；盧的爺奶顧孫補助計畫，健康就診公車、公幼公托倍增、托育補助，她也早就質詢過，市府皆採納落實，做得比盧8點好，盧是了無新意、顢頇學步。

張玉嬿並直嗆，他的團隊還有「一拖拉庫」精彩的好點子，歡迎盧秀燕放馬過來挖寶，不要客氣，而且為了市民的福祉著想，她不會跟盧計較。

謝志忠、蔡雅玲也說，盧秀燕現在連提出完整的政策白皮書都沒有，只有零星選舉口號、不負責任，應該要讓市長選戰回歸市政本質，呼籲盧端出完整牛肉，能就政策的10大面向進行市政辯論，把政策講清楚、說明白，接受市民檢驗。

林佳龍回應，建議對手提出見解之前，應先了解市府現正推行的政策，別再把市府團隊已實現、吸引其他縣市來取經的政績，還說成是她的政策，低估台中人的智慧；社會局長呂建德補充說，市府社福政策期待被超越，不希望被抄襲。

林佳龍強調，歡迎對手聚焦公共政策的辯論或討論，他對台中有整體規劃，也有實施經驗，希望議員和各界可以促成「10大政策辯論」，讓雙方可以陳述，只要對市民有益，對台中的發展有利，都應該好好來辯論。